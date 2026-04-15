«أسبوع المرور الخليجي» ينطلق 3 مايو المقبل

جمعة النعيمي (أبوظبي)

ناقش فريق التوعية والسلامة المرورية بمجلس المرور الاتحادي خلال اجتماعه الثالث، برئاسة المقدم د. عبدالله حمد بالقرين العامري، رئيس الفريق، وبمشاركة الأعضاء، الخطة الإعلامية والتنظيمية لأسبوع المرور الخليجي لعام 2026 بناءً على توصيات مجلس المرور الاتحادي، حيث ستقام الفعاليات خلال الفترة من 3 إلى 9 مايو تحت شعار «أعبر بأمان»، في جميع إمارات الدولة.

وسيتم الافتتاح الرسمي للفعاليات في 4 مايو بفندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، فيما سيقام المعرض التوعوي المصاحب في «ياس مول»، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، لتقديم برامج ومبادرات تفاعلية تستهدف مختلف فئات المجتمع.

وأكد الفريق أهمية تكامل الجهود الإعلامية والتوعوية بين مختلف الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح الحملة وتحقيق أهدافها، مما يسهم في ترسيخ مفهوم الحملة «أعبر بأمان» وتعزيز وعي المجتمع ومسؤوليته.

كما أكد الفريق أن الحملة تأتي ضمن خطة توعوية متكاملة تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في نشر ثقافة السلامة المرورية، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة توعوية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في تعزيز السلوكيات الآمنة على الطرق والحد من الحوادث المرورية.

وأوضح فريق التوعية والسلامة المرورية أن الحملة تركّز على مجموعة من الرسائل التوعوية الأساسية.