الأربعاء 15 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
استئناف التعليم الحضوري في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من 20 أبريل

15 ابريل 2026 21:08

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استئناف التعليم الحضوري لجميع الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، وذلك بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني والمرافق، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، وتعزيز جاهزية الكوادر الأكاديمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلبة.

وقالت الوزارة: سيكون لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرونة في تطبيق نماذج التعليم الهجين والتعليم عن بُعد عند الحاجة، ووفق الضوابط المعتمدة، بما يراعي جاهزية كل مؤسسة ومتطلبات التنفيذ الأكاديمي المنظم.

وأكدت أن مؤسسات التعليم العالي، تواصل بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية، متابعة تنفيذ خطط الاستعداد والتشغيل، بما يكفل انسيابية العودة الحضورية وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وأضافت: ستظل المؤسسات التعليمية مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.

