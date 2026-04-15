استئناف التعليم الحضوري لجميع الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة اعتباراً من 20 أبريل

أعلنت وزارة التربية والتعليم استئناف التعليم الحضوري لجميع الأطفال والطلبة، والكوادر التعليمية والإدارية في الحضانات ورياض الأطفال والمدارس الحكومية والخاصة اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 20 أبريل 2026، وذلك بعد استكمال خطط الاستعداد والتأهيل اللازمة، بما يشمل جاهزية المباني، وتدريب الكوادر التعليمية والإدارية، وتحديث إجراءات الأمن والسلامة، بما يعزز بيئة تعليمية آمنة ومطمئنة للطلبة وأسرهم.

وأكدت الوزارة أنه سيكون للمدارس الخاصة المرونة في تطبيق نظام التعليم الهجين التناوبي عند الحاجة، وفق الضوابط المعتمدة وإشراف الجهات التعليمية المحلية، وبما يراعي جاهزية كل مؤسسة تعليمية ويضمن انسيابية التنفيذ.

وأضافت أنه على المدارس الخاصة التي تطبق نموذج التعليم الهجين التناوبي تنظيم التوزيع التشغيلي للكوادر بما يدعم استمرارية التعلم، دون أن يتم تكليف المعلم الواحد بتقديم التعليم الحضوري وعن بُعد بشكل متزامن، بما يحافظ على جودة التعليم ويوازن الأعباء المهنية على الكوادر التعليمية.

وأكدت أنه ستظل المؤسسات التعليمية مستعدة للانتقال إلى أنماط التعليم البديلة عند الحاجة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بسلاسة ومرونة.