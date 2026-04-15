«أكاديمية أنور قرقاش» تفتح باب التقديم لبرامجها للماجستير

أبوظبي (وام)

أعلنت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية فتح باب التقديم لبرامج الماجستير للعام الدراسي 2026 - 2027 حتى 17 مايو المقبل.

تشمل البرامج ماجستير الآداب في الشؤون الدولية والقيادة الدبلوماسية، وماجستير الآداب في الأعمال الإنسانية والتنموية، وماجستير الآداب في القانون الدولي وحقوق الإنسان والعلاقات الدبلوماسية.

وتم تصميم برامج الماجستير لتلبية تطلعات الطلبة الساعين إلى تطوير معارفهم وخبراتهم في مجالات العلاقات الدبلوماسية، القانون الدولي، حقوق الإنسان، التنمية، والعمل الإنساني.

وتوفّر هذه البرامج تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي، إلى جانب المحاكاة ودراسة الحالات الواقعية، بما يعزز المهارات التحليلية وقدرات اتخاذ القرار لدى الطلبة.

تمتد مدة برامج الماجستير في الأكاديمية من تسعة أشهر إلى عام واحد، وتُعقد المحاضرات بشكل منتظم في الفترة المسائية بمقر الأكاديمية في أبوظبي.

وتشترط أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية لقبول المتقدمين في برامج الماجستير توافر عدد من المعايير، في مقدّمتها أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون قد أكمل درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) بمعدل تراكمي لا يقل عن 3.0 من جامعة معترف بها، بالإضافة لنيله درجات معينة في أحد اختبارات اللغة الإنجليزية مثل الآيلتس أو التوفل بما يتوافق مع متطلبات البرنامج، وتقديم سيرة ذاتية محدثة ورسالة تحفيزية توضّح أهدافه المهنية والأكاديمية.