الخميس 16 ابريل 2026 أبوظبي الإمارات
تأهيل 70 شاباً إماراتياً ضمن برنامج «أعراس دبي»

16 ابريل 2026 00:53

دبي (الاتحاد)

شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في برنامج «أعراس دبي» برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، من خلال تقديم محاضرة توعوية تفاعلية بعنوان «الزواج ميثاق المودة ومسؤولية السعادة.. ابدأها صح» قدّمها الشيخ محمد حسن الطاهر كبير مفتين أول بالدائرة، بمشاركة نحو 70 شاباً إماراتياً من المقبلين على الزواج.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود دعم الشباب الإماراتي وتأهيلهم لبناء أسر مستقرة بما يعزز تماسك المجتمع، ويرسخ القيم الأصيلة للأسرة الإماراتية انسجاماً مع توجهات عام الأسرة 2026 وأولويات التنمية المجتمعية في الإمارة، وبما يعكس الحرص على تمكين المقبلين على الزواج بالمعرفة والمهارات لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمسؤولية المشتركة.
وتناولت المحاضرة محاور عملية ركزت على مفهوم الزواج في الإسلام باعتباره ميثاقاً قائماً على المودة والرحمة، إلى جانب تسليط الضوء على مقاصد الزواج في تحقيق السكن والاستقرار والعفاف وبناء مجتمع متماسك.  

