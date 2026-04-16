"الوطني الاتحادي" يشارك في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بإسطنبول

علوم الدار

"الوطني الاتحادي" يشارك في مؤتمر الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز في إسطنبول
16 ابريل 2026 11:40

شارك أحمد مير هاشم خوري وخالد عمر الخرجي، عضوا مجموعة المجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في الجمعية الوطنية الكبرى التركية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2026، في مدينة إسطنبول.

 

وأكد أحمد مير هاشم خوري، خلال مداخلة المجلس الوطني الاتحادي، أن المرحلة الحالية تتطلب مواقف برلمانية واضحة ومسؤولة، تقوم على رفض التصعيد والتوترات، والدعوة إلى الحلول السلمية والحوار كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق البرلماني بين برلمانات دول عدم الانحياز، بما يسهم في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

 

أخبار ذات صلة
مناقشات حول «جودة حياة أصحاب الهمم» خلال اجتماع لجنة في «الوطني»
الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة بوسط تركيا

كما أكد ضرورة إدانة الهجمات الإيرانية على دولة الإمارات ودول الخليج والأردن، والتي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد مباشر لأمن واستقرار الدول وسلامة المدنيين، مشيراً إلى أن حماية البنية التحتية الحيوية تُعد جزءاً لا يتجزأ من مسؤوليات المجتمع الدولي في أوقات النزاعات.

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
إسطنبول
تركيا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكازاخستاني تسلّمها منصور بن زايد
اليوم 13:31
حكومة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تُطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي عالمياً
علوم الدار
حكومة الإمارات ومجموعة البنك الدولي تُطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي عالمياً
اليوم 13:21
مبابي يُحطم الأرقام القياسية!
الرياضة
مبابي يُحطم الأرقام القياسية!
اليوم 13:20
أربيلوا: اللحظة المؤلمة حسمت المواجهة أمام بايرن
الرياضة
أربيلوا: اللحظة المؤلمة حسمت المواجهة أمام بايرن
اليوم 13:15
أرتيتا يشيد بشخصية أرسنال
الرياضة
أرتيتا يشيد بشخصية أرسنال
اليوم 13:06
