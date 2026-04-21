عدد اليوم
"الاقتصاد" تصدر تنبيهاً عاجلاً بشأن أكواب زجاجية من علامة "Flying Tiger"

"الاقتصاد" تصدر تنبيهاً عاجلاً بشأن أكواب زجاجية من علامة "Flying Tiger"
21 ابريل 2026 20:32

دعت وزارة الاقتصاد والسياحة، اليوم الثلاثاء، جميع المستهلكين إلى التوقّف الفوري عن استخدام الأكواب الزجاجية سعة 220 مل من علامة "Flying Tiger".
وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "في إطار حرصها على سلامة المنتجات في الأسواق، تدعو وزارة الاقتصاد والسياحة جميع المستهلكين إلى التوقّف الفوري عن استخدام الأكواب الزجاجية سعة 220 مل من علامة Flying Tiger (الأرقام المحدّدة في المنشور)، والتي تم تداولها خلال عامي 2024 و2025".

وأضافت في منشور آخر: "يأتي هذا الإجراء نتيجة احتواء الطباعة الخارجية للمنتج على نسب مرتفعة من الرصاص والكادميوم، بما قد يترتب عليه مخاطر صحية".
وحثت وزارة الاقتصاد والسياحة المستهلكين "على التخلّص من المنتج فوراً"، مؤكدةً استمرارها في متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
وزارة الاقتصاد والسياحة
الكادميوم
الإمارات
سلامة المنتجات
