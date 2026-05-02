الأحد 3 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«معاً» تعزز الاستدامة الاقتصادية لدى مزارعي الشويب

الحضور استعرضوا تحديات ملاك المزارع في ظل النمو المتسارع للقطاع (من المصدر)
3 مايو 2026 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وبالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، لقاءً مجتمعياً مع مزارعي منطقة الشويب في مدينة العين، بهدف بحث سبل تمكين المزارعين وتعزيز الجدوى الاقتصادية لمزارعهم، بما يسهم في دعم استدامة القطاع الزراعي وتنمية المجتمعات المحلية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دور هيئة المساهمات المجتمعية - معاً كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص وأفراد المجتمع، حيث تعمل على توحيد الجهود وتوجيه المساهمات الاجتماعية نحو مبادرات ذات أثر مستدام تخدم الأولويات المجتمعية في الإمارة، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وناقش المشاركون آليات تطوير المزارع في منطقة الشويب وتحويلها إلى وجهات زراعية وسياحية وتجارية مستدامة، تعتمد على التجارب السياحية الزراعية الأصيلة والابتكار والتمكين الرقمي، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد المحلي، ويدعم توجهات إمارة أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، وتعزيز دور هذا القطاع المهم في السياحة.
واستعرض الحضور عدداً من التحديات المشتركة التي تواجه ملاك المزارع، رغم ما تمتلكه من إمكانات كبيرة، في ظل النمو المتسارع لقطاع السياحة الزراعية والطلب المتزايد على التجارب الأصيلة المرتبطة بالطبيعة والبيئة الإماراتية. حيث ناقش المشاركون استحداث مشاريع دعم، مثل منصات رقمية تستهدف رفع قدرات المزارعين وإرشادهم وتوجيههم للممارسات الزراعية الحديثة، وتزويد أصحاب المزارع بمحتوى تخصصي في الإدارة والتشغيل، إلى جانب تقديم استشارات فنية وميدانية تسهم في رفع جاهزية المزارع لاستقبال الزوار وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية مربحة.

تعزيز دور المزارع

أخبار ذات صلة
مبادرات مركز الشيخ محمد بن خالد.. حضور نوعي في المشهد المجتمعي والثقافي بالعين
شرطة أبوظبي تنظم فعاليات مجتمعية لإسعاد العمال في يومهم العالمي

أكد المشاركون أهمية الاستفادة من قرار ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المزارع، الذي أتاح مزاولة 145 نشاطاً اقتصادياً معتمداً، بما يعزز كفاءة استغلال الأراضي الزراعية ويرفع الجدوى الاقتصادية للمزارع.
كما شددوا على أهمية تطوير نماذج أعمال مبتكرة وضرورة تكامل الجهود والخبرات بشكل يسهم في تحويل المزارع إلى مشاريع اقتصادية منتجة، لنجاح المبادرات وتعظيم أثرها على المجتمع والقطاع الزراعي.
وأشاروا إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز دور المزارع في دعم الأمن الغذائي والاقتصاد المحلي، بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لبناء قطاع زراعي متطور ومتنوع ومستدام.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة دعم الجهود الوطنية التي تسهم في تعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الدولة، وتمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من مواردها الزراعية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للمزارعين ورواد الأعمال والمجتمع.

الاستدامة
هيئة المساهمات المجتمعية
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
العين
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس سنغافورة تسلمها عبدالله بن زايد
اليوم 23:25
جمال المشرخ خلال أعمال مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات في جنيف (وام)
الأخبار العالمية
الإمارات تقود قراراً تاريخياً يدين الهجمات الإيرانية على البنية التحتية لتقنية المعلومات
3 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: لن ننهي حصار إيران مبكراً والوقت في صالحنا
3 مايو 2026
قافلة مساعدات إماراتية تستعد لدخول قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
12 مبادرة إماراتية نوعية لدعم صمود أهالي غزة
3 مايو 2026
طالب سوداني نازح أمام خيمة تُستخدم كفصل دراسي مؤقت جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سياسات «سلطة بورتسودان» تُعمّق عزلة السودان الدولية
3 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©