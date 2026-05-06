الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«زايد الدولية للبيئة» تناقش تطبيق الذكاء الاصطناعي في إدارة النفايات

6 مايو 2026 05:06

دبي (وام)

نظمت مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ندوة افتراضية ضمن سلسلة ندوات الثقافة البيئية، بعنوان «عام الأسرة: تطبيق الاقتصاد الدائري في إدارة النفايات باستخدام الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بالشأن البيئي.
وأكد الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، في كلمة افتتاحية، ارتباط موضوع الندوة بتوجهات دولة الإمارات في تبني حلول الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات الهادفة إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتطبق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة، بما يعزّز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتطوير وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.
من جانبها، استعرضت فرح الخطيب، المتخصّصة في الاقتصاد الدائري وريادة الأعمال الاجتماعية، مؤسسة ورئيسة شركة الشارة الإلكترونية الخضراء، ورقة رئيسية بعنوان «توظيف الذكاء الاصطناعي لتحويل النفايات إلى قيمة مضافة للمدن الذكية والمجتمع»، تناولت خلالها أحدث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة إدارة النفايات.

