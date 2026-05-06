حمدان الزعابي: القوات المسلحة منظومة بُنيت بقرار حكيم

أكد حمدان ناصر الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، أن القوات المسلحة الإماراتية، منظومة بُنيت بقرار حكيم.. وأثبتت جدارتها في الميادين كافة.

وقال، بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة: «في السادس من مايو 1976، اجتمع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه حكام الإمارات، ليصدروا قراراً تاريخياً جسّد هوية دولة تمضي بثقة نحو مستقبل تصنعه بإرادتها. في ذلك اليوم، توحدت القوات المسلحة لدولة الإمارات تحت راية وقيادة واحدة، لتبدأ مسيرة خمسين عاماً من النهضة المتواصلة».