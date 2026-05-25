بتوجيهات رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يعتمد صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في أبوظبي

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة منافع سكنية للمواطنين في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية بلغت 1.54 مليار درهم، يستفيد منها 1.074 مواطناً ومواطنة على مستوى الإمارة.

وتشمل الحزمة قروضاً سكنية بقيمة 1.41 مليار درهم، يستفيد منها 929 مواطناً ومواطنة، إلى جانب إعفاءات من سداد مستحقات القروض السكنية لكبار المواطنين والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود وورثة المتوفين، بقيمة 123 مليون درهم، يستفيد منها 145 من المواطنين في الإمارة.

ويأتي اعتماد صرف الحزمة الثانية للمنافع السكنية لعام 2026 تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، انطلاقاً من حرص القيادة الرشيدة على تعزيز رفاه الأسر الإماراتية وضمان استقرارها الأسري والاجتماعي ضمن بيئة تُلبي احتياجات المواطنين.

وبهذه المناسبة، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان: "نرفع أسمى آيات الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على توجيهاتهم السامية التي تضع شؤون المواطن في مقدمة الأولويات لتحقيق الاستقرار المجتمعي".

وأضاف معاليه: "القيادة الرشيدة حريصة على توفير سُبل العيش الكريم والمسكن الملائم للأسر المواطنة، ضماناً لرفاهيتهم واستقرارهم، وبما يُسهم في بناء مجتمع متماسك قادر على المساهمة الفاعلة في مسيرة تنمية الوطن وتقدُّمه".

ومن جهته، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان: "إن حزمة المنافع السكنية الجديدة تُجسِّد اهتمام قيادتنا الرشيدة برفاه الأسر المواطنة، وحرصها المتواصل على دعم المواطن والأسرة الإماراتية وتعزيز استقرارهم الأسري، بما يواكب أهداف التنمية الشاملة، ويؤكِّد دور المسكن الملائم في بناء مجتمع مستقر".

وأشار سعادته إلى أن الهيئة تواصل جهودها الرامية إلى العمل على تطوير برامجها وخدماتها بشكل مستمر، بهدف توفير المسكن الملائم للمواطنين، والارتقاء بقطاع الإسكان، بما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها.

وباعتماد هذه الحزمة، يرتفع إجمالي المنافع السكنية المقدَّمة للمواطنين في إمارة أبوظبي خلال العام الجاري إلى 5.76 مليار درهم، ليرتفع بذلك مجموع المنافع السكنية المقدمة للمواطنين في أبوظبي منذ تأسيس الهيئة إلى أكثر من 133 ألف منفعة سكنية، بقيمة إجمالية تجاوزت 182 مليار درهم.

