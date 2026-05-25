الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الأرجنتين بذكرى يوم الثورة

25 مايو 2026 17:12

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة خافيير ميلي، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى يوم الثورة.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مانويل أدورني، رئيس مجلس الوزراء في جمهورية الأرجنتين.

المصدر: وام
