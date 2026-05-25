الطقس صحو والرياح تنشط أحياناً غداً

أبوظبي
25 مايو 2026 17:43

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:46 والمد الثاني عند الساعة 22:25، والجزر الأول عند الساعة 15:08 والجزر الثاني عند الساعة 04:57.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً أيضا. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:13 والمد الثاني عند الساعة 07:44، والجزر الأول عند الساعة 12:13 والجزر الثاني عند الساعة 01:10.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة                   الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                      40 28 85 15

دبي                           38 28 80 20

الشارقة                       39 25 85 15

عجمان                        37 28 85 25

أم القيوين                      38 22 85 30

رأس الخيمة                   42 22 70 20

الفجيرة                         38 29 65 20

العـين                           43 27 60 15

ليوا                              46 21 80 15

الرويس                         38 22 75 25

السلع                            39 25 70 15

دلـمـا                             35 25 80 25

طنب الكبرى / الصغرى     35 27 85 40

أبوموسى                        35 26 80 40.

المصدر: وام
