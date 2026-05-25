الإمارات تواصل دعم المنظومة الطبية في قطاع غزة

25 مايو 2026 19:43

قدمت عملية الفارس الشهم 3 قافلة مساعدات إماراتية جديدة محمّلة بـ40 طناً من المستلزمات الطبية و4 سيارات إسعاف، دعماً للمنظومة الصحية وتعزيزاً لقدرة الطواقم الطبية على الاستجابة للحالات الإنسانية والطارئة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة التي تقدمها دولة الإمارات لدعم أهالي قطاع غزة، والتخفيف من معاناتهم، حيث تسهم الإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف في تعزيز الخدمات الصحية وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات والطواقم الطبية العاملة على مدار الساعة.

وتُعد قافلة المساعدات الطبية جزءاً من سلسلة قوافل إنسانية وإغاثية متنوعة تواصل دولة الإمارات إرسالها إلى قطاع غزة ضمن عملية "الفارس الشهم 3، منذ بدء الأحداث الصعبة التي يشهدها القطاع، تأكيداً على استمرار دعمها ومساندتها للأسر المتضررة والتخفيف من معاناتهم في مختلف المجالات الإنسانية والصحية والإغاثية.

المصدر: وام
