اختتام برنامج «مرشدات الرضاعة الطبيعية» بمشاركة 29 سيدة

26 مايو 2026 02:00

الشارقة (الاتحاد)


اختتمت جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، التابعة لهيئة الشارقة الصحية، برنامج «مرشدات الرضاعة الطبيعية» الذي انطلق مطلع شهر مايو الجاري، بمشاركة 29 سيدة من الأمهات والمهتمات بالرضاعة الطبيعية، ضمن جهود الجمعية الرامية إلى نشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية وتعزيز صحة الأم والطفل في المجتمع.
وأكدت المهندسة خولة النومان، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء الرضاعة الطبيعية، أن البرنامج يُعد من البرامج التدريبية المتخصّصة التي تنفّذها الجمعية سنوياً باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تأهيل الأمهات والمهتمات بشؤون الرضاعة الطبيعية، وتمكينهن من تقديم الدعم والتوعية للأمهات الجدد، والمساهمة في إعداد كوادر مجتمعية داعمة للأمهات، ليكنّ سفيرات للجمعية في نشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وتعزيز الوعي الصحي في المجتمع.

رفع مستوى الوعي

أوضحت النومان: يشتمل البرنامج على 40 ساعة تدريبية نظرية و15 ساعة عملية، تناولت مواضيع الرضاعة الطبيعية وتغذية الرضع، إضافة إلى تزويد المشاركات بالمهارات والمعارف اللازمة للتعامل الصحي مع الأطفال وتعزيز صحة الأمهات والمواليد الجدد.
وأضافت: البرنامج يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية ودورها في تعزيز مناعة الأطفال والوقاية من الأمراض، إلى جانب دعم الأمهات وتمكينهن من تبني الممارسات الصحية السليمة التي تنعكس إيجاباً على صحة الأسرة والمجتمع.
وأشارت إلى حرص الجمعية على تكثيف جهودها لترسيخ ثقافة الرضاعة الطبيعية بين أفراد المجتمع، من خلال تنظيم البرامج التدريبية واللقاءات التوعوية وجلسات العصف الذهني، بما يسهم في تحقيق رؤية إمارة الشارقة كمدينة صحية وصديقة للأطفال، ودعم الجهود الصحية على مستوى دولة الإمارات. وشهد البرنامج تفاعلاً مميزاً من المشاركات.

