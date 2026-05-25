الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
698 جامعاً لصلاة عيد الأضحى في الشارقة

26 مايو 2026 02:01

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، عن اكتمال استعداداتها لاستقبال جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث خصّصت الدائرة 698 جامعاً في مختلف مدن ومناطق الإمارة لإقامة الصلاة، بما يُهيئ ويوفر الأجواء الإيمانية المناسبة لأداء الشعيرة بطمأنينة وخشوع.
وفي إطار حرص الدائرة على شمولية الخدمات الدينية لكافة فئات وشرائح المجتمع، خصَّصت الدائرة ما يزيد على 90 جامعاً لإلقاء خطبة العيد بلغات متعددة لغير الناطقين بالعربية، من بينها الأوردية والماليبارية والتاميلية والإنجليزية.
وبيّنت الدائرة أن صلاة عيد الأضحى المبارك ستقام عند الساعة (05:45 صباحاً) في مدينة الشارقة ومنطقة الحمرية، وعند الساعة (05:44 صباحاً) في مدينة الذيد ومنطقة البطائح، والساعة (05:45 صباحاً) في منطقة المدام ومليحة، فيما تقام في المنطقة الشرقية عند الساعة (05:42 صباحاً).
وبهذه المناسبة، رفعت الدائرة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيةً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

