3.5 مليون درهم للإفراج عن نزلاء القضايا الإيجارية في دبي

أطلق مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي، ممثلاً بلجنة «يد الخير» التابعة له، مبادرة «لمّة عيد»، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك. وتستهدف البادرة الإنسانية عدداً من الأُسر المُلزَمة بقضايا إيجارية، بهدف الحدّ من الأعباء المترتبة عليهم خلال فترة العيد.

وتقوم المبادرة على تسوية الالتزامات المالية لـ54 نزيلاً موقوفين على ذمة قضايا إيجارية، عبر سداد مبلغ إجمالي يبلغ 3.5 مليون درهم، بما يتيح الإفراج عنهم وتمكّنهم من العودة إلى محيطهم الأسري والاجتماعي في أجواء العيد.

وتأتي هذه الجهود المشتركة في إطار تكامل مؤسسي يجمع بين العمل الخيري والمجتمعي، حيث تُسْهِم قِيَم التعاون بين المركز والمؤسسة في تعميق أثر المبادرة وتوسيع نطاقها الإنساني. وتواصل المؤسسة ترسيخ حضورها الإنساني عبر مبادرات ومساهمات مجتمعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء عن الأسر المحتاجة والمتعثرة، وتعزيز روح التضامن والتكافل، ترجمةً لرسالتها في إحداث أثر إنساني مستدام داخل دولة الإمارات وخارجها. وتُعبّر مبادرة «لمّة عيد»، عن رؤية متكاملة ترتكز على معالجة التداعيات الاجتماعية للقضايا الإيجارية، في إطار منظومة عمل تراعي البُعد الإنساني.