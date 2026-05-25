«عيدكم فرحة وأمان» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)



أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، موعد انطلاق فعالية شرطة رأس الخيمة «عيدكم فرحة وأمان» بمركز منار مول التجاري برأس الخيمة، خلال يومي 28 و29 مايو الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً احتفالاً بالعيد المبارك. ودعت شرطة رأس الخيمة أفراد الجمهور للمشاركة في الفعاليات الترفيهية والمنافسات الثقافية ومشاهدة عروض فرقة موسيقى شرطة رأس الخيمة، والاستمتاع بفقرات العروض البصرية المشوّقة، والحصول على الجوائز المميزة، إسعاداً لمجتمع الإمارة من المواطنين والمقيمين والزوّار في أجواء يحفّها الأمن والأمان، بمشاركة عدد من الرُعاة.