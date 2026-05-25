جاهزية لاستقبال عيد الأضحى في الفجيرة

توفير أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارة (وام)
26 مايو 2026 02:02

الفجيرة (وام)

أكدت بلدية الفجيرة جاهزيتها الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة، وتوفير أفضل الخدمات لسكان وزوار الإمارة خلال فترة العيد. وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، إن البلدية كثفت حملاتها الرقابية والتفتيشية على 2586 من المنشآت الغذائية والصحية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والتنظيمية، وضمان جودة المنتجات والخدمات المقدمة للجمهور.
 وأشار إلى أن الفرق الرقابية قامت بحملات تفتيشية مكثفة على أسعار السلع والمواد الأساسية، لحماية المستهلك. وفي الجانب الجمالي، عملت البلدية على تزيين مختلف مناطق الإمارة وتركيب الزينة والإنارات لإبراز مظاهر البهجة والاحتفاء بعيد الأضحى المبارك. ودعت البلدية الجمهور إلى التواصل مع مركز الاتصال التابع لها للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى، مؤكدة حرصها على سرعة الاستجابة، وتقديم أفضل الخدمات على مدار الساعة خلال أيام العيد.

