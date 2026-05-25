الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«معاً نحو طرق أكثر أماناً» في أبوظبي

جانب من معرض السلامة المرورية (من المصدر)
26 مايو 2026 02:02

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، ممثلةً بقسم التوعية والتثقيف المروري، فعالية توعوية مجتمعية ضمن معرض السلامة المرورية 2026 تحت شعار «معاً نحو طرق أكثر أماناً»، وذلك في مركز ديرفيلدز مول التجاري، بالتعاون مع عدد من الشركاء.
وشهدت الفعالية حضوراً وتفاعلاً واسعاً من العائلات والزوّار، حيث تضمنت عروضاً توعوية وتثقيفية وفقرات تفاعلية ركّزت على أهمية الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى مستخدمي الطريق، خصوصاً ما يتعلق بسلامة المشاة والعبور الآمن للطريق.
وقدّمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً ميدانية استعراضية حظيت بإعجاب الجمهور، إلى جانب مشاركة فرقة موسيقى الشرطة التي أضفت أجواءً تفاعلية مميزة على الفعالية، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات توعوية وفقرات ترفيهية للأطفال. وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن مبادراتها التوعوية الهادفة إلى نشر الثقافة المرورية، وتعزيز الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات.

