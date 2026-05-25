علوم الدار

«رواد الصحافة» في جلسة حوارية تشاورية بجمعية الصحفيين

فضيلة المعيني والمشاركون خلال الجلسة (من المصدر)
26 مايو 2026 02:03

دبي (الاتحاد)


نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، أمس، جلسة حوارية تشاورية برئاسة فضيلة المعيني، وبمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين أعضاء الجمعية، لمناقشة الرؤى والأهداف المتعلقة بمبادرة «رواد الصحافة»، التي أطلقتها الجمعية تزامناً مع احتفالها بالذكرى السادسة والعشرين لتأسيسها في يناير الماضي.
يأتي تنظيم الجلسة التي عقدت في مقر الجمعية بدبي، بهدف الاستفادة من الخبرات الإعلامية لدى الرواد، ونقل المعرفة إلى الأجيال الجديدة، إلى جانب الحفاظ على الإرث الصحفي الإماراتي وتوثيق مسيرته المهنية.
وتم خلال الجلسة، الاتفاق على إنشاء «لجنة الرواد» ضمن اللجان النوعية في الجمعية، تعنى بالاستفادة من خبرات كبار الصحفيين والإعلاميين، وتعزيز دورهم في دعم وتأهيل الأجيال الجديدة، وحفظ ذاكرة الصحافة الإماراتية، من خلال برامج ثقافية ومهنية وتوثيقية تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية للإعلام الإماراتي، وتعزيز العلاقات المهنية والاجتماعية بين أعضاء الأسرة الصحفية.
كما تأتي هذه المبادرة في إطار توجهات الجمعية الرامية إلى دعم التطوير المهني، وتعزيز الدور الثقافي والمجتمعي للإعلام الوطني، والاستفادة من الخبرات المتراكمة للرواد في خدمة القطاع الإعلامي.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن اللجنة تمثل إضافة نوعية للمشهد الإعلامي الإماراتي، لما توفره من مساحة تجمع الخبرات الصحفية والإعلامية، وتفعل دور الرواد كمستشارين وموجهين للأجيال الشابة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية للإعلام الإماراتي، وحفظ ذاكرة الصحافة المحلية وتاريخها المهني.
وشهدت الجلسة طرح عدد من المبادرات والبرامج المقترحة، من أبرزها تنظيم «المجالس الإعلامية الشهرية»، التي تستضيف شخصيات إعلامية ووطنية لمناقشة القضايا المهنية الراهنة، مثل الإعلام الرقمي، وأخلاقيات المهنة، والذكاء الاصطناعي، والإعلام الوطني، وقضايا حرية التعبير والمسؤولية المجتمعية.
كما ناقش الحضور مبادرة «ذاكرة الصحافة الإماراتية»، الهادفة إلى توثيق تجارب الرواد عبر مقابلات مصورة، وأرشفة الصور والوثائق الصحفية، وإصدار كتاب سنوي يوثق مسيرة الإعلام الإماراتي، إلى جانب إنتاج بودكاست متخصص يستعرض تطور العمل الصحفي عبر العقود.

الهوية الإعلامية

شددت فضيلة المعيني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية ترسيخ الهوية الإعلامية الإماراتية من خلال الاستفادة من خبرات جيل الصحفيين والإعلاميين الرواد، والعمل على نقل هذه الخبرات والمعارف إلى الأجيال الشابة، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم المهنية للإعلام الإماراتي.
وأكدت أن «لجنة رواد الصحافة» تشكل خطوة مهمة نحو حفظ الإرث الإعلامي الإماراتي، والاستفادة من خبرات الرواد، وتعزيز التواصل المهني والاجتماعي بين مختلف الأجيال الصحفية.

