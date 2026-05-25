الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سيف بن زايد: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات في صدارة التحولات الرقمية العالمية

26 مايو 2026 00:06

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مكَّنت الإمارات من مواصلة ترسيخ موقعها في صدارة التحولات الرقمية العالمية.
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «الدول التي تملك رؤية واضحة لا تلاحق المستقبل… بل تكتب قواعده».
وأكد سموه «وبقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها في صدارة التحولات الرقمية العالمية، لتجعل من التجارة الرقمية بوابة نفوذ، ومن الجاهزية الوطنية عنواناً للريادة».

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
سيف بن زايد
التجارة الرقمية
