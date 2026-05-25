سيف بن زايد: بقيادة رئيس الدولة.. الإمارات في صدارة التحولات الرقمية العالمية

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إن القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مكَّنت الإمارات من مواصلة ترسيخ موقعها في صدارة التحولات الرقمية العالمية.

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «الدول التي تملك رؤية واضحة لا تلاحق المستقبل… بل تكتب قواعده».

وأكد سموه «وبقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها في صدارة التحولات الرقمية العالمية، لتجعل من التجارة الرقمية بوابة نفوذ، ومن الجاهزية الوطنية عنواناً للريادة».

الدول التي تملك رؤية واضحة لا تلاحق المستقبل… بل تكتب قواعده.



وبقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل الإمارات ترسيخ موقعها في صدارة التحولات الرقمية العالمية، لتجعل من التجارة الرقمية بوابة نفوذ، ومن الجاهزية الوطنية عنواناً للريادة pic.twitter.com/jiwFmyOpEe — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 25, 2026