انطلاق «عروض صيف الشارقة 2026» بعروض وتجارب استثنائية

انطلقت اليوم فعاليات عروض صيف الشارقة 2026 بتنظيم مشترك وتعاون استراتيجي بين هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتشمل مختلف أنحاء الإمارة، وتستمر حتى 31 أغسطس 2026. يشارك في الفعاليات التي تستمر لأول مرة لمدة 100 يوم متتالٍ، مجموعة كبيرة من المنشآت الفندقية وكبرى مراكز التسوق والمحال التجارية والوجهات السياحية والترفيهية في الإمارة. ويبدأ الموسم بعروض مميزة على الإقامة الفندقية والضيافة والأنشطة الترفيهي بدءاً من اليوم، تليها عروض واسعة من التخفيضات والعروض الحصرية على أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بدءاً من 1 يوليو المقبل، فضلاً عن برنامج متنوّع من الفعاليات العائلية والتجارب السياحية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية بما يعزّز مكانة الشارقة كوجهة صيفية رائدة للعائلات والزوّار من داخل الدولة وخارجها. وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية العائلية في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من تنوّع في التجارب السياحية والثقافية والترفيهية والبيئية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وقطاع الضيافة المتنامي الذي يلبي تطلعات مختلف الزوّار. وأوضح أن الهدف من عروض صيف الشارقة 2026، هو تقديم موسم استثنائي يتيح للعائلات والزوّار الاستمتاع بتجارب متكاملة، تجمع بين الترفيه والاسترخاء والتسوق واكتشاف المعالم السياحية المتنوعة في الإمارة. وأضاف أن الفعاليات تعكس التزام إمارة الشارقة بتطوير القطاع السياحي وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة، وتسلّط الضوء على المقومات المميزة، التي تمتلكها الإمارة سواء من خلال الوجهات الطبيعية والثقافية أو المرافق الترفيهية والسياحية الحديثة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوّار والسيّاح من الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية خلال موسم الصيف. وتتضمن عروض صيف الشارقة 2026، برنامجاً متكاملاً من الفعاليات والأنشطة التي تغطي أبرز الوجهات السياحية والعائلية ومراكز التسوق في الإمارة، إلى جانب عروض الضيافة والإقامة الفندقية التي تقدمها مجموعة من الفنادق والمنتجعات المشاركة، فضلاً عن تنظيم فعاليات ترفيهية وتجارب موسمية وورش عمل وأنشطة مخصّصة للأطفال والعائلات على امتداد فترة الحملة ومفاجآت أخرى سيتم الإعلان عنها خلال فترة عروض صيف الشارقة. وتتيح للزوّار فرصة الاستمتاع بمجموعة من أبرز المعالم والوجهات السياحية في الشارقة، بما في ذلك جزيرة النور التي تقدم تجربة فريدة تجمع بين الطبيعة والفنون والثقافة، وحديقة لؤلؤ المملكة المائية التي توفّر تجارب مائية وترفيهية للعائلات والأطفال، ومدينة الشارقة السياحية، بما تضمه من مرافق وتجارب متنوعة، إضافة إلى حديقة مليحة الوطنية التي تتيح للزوّار استكشاف الطبيعة الصحراوية والتجارب البيئية والتراثية والمغامرات الخارجية. وتوفر الحملة للمتسوقين والزوّار فرصة الاستفادة من تخفيضات وعروض حصرية على مختلف المنتجات والسلع تشمل الأزياء والعطور والإكسسوارات والأجهزة الإلكترونية والمنتجات المنزلية وغيرها، إلى جانب عروض خاصة بالمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية بما يضمن تجربة صيفية متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة بأسعار تنافسية. وتهدف الفعاليات إلى دعم قطاعي التجزئة والسياحة وتعزيز الحركة الاقتصادية في الإمارة، من خلال التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الإستراتيجيين، بما يسهم في تعزيز جاذبية إمارة الشارقة كوجهة سياحية وتجارية مفضّلة خلال موسم الصيف.