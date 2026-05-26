«إسعاف دبي» تضع خطة ميدانية متكاملة لتغطية عيد الأضحى المبارك

أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، جاهزية طواقمها الإسعافية لتغطية فعاليات ومواقع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ضمن خطة تشغيلية وميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وضمان تقديم خدمات إسعافية موثوقة واستباقية لسكان دبي وزوارها على مدار الساعة. وأكد مشعل عبدالكريم جلفار، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن المؤسسة رفعت مستوى الجاهزية التشغيلية خلال فترة العيد، من خلال توزيع الفرق الإسعافية في المناطق الحيوية والسكنية والسياحية، بما يشمل مواقع الفعاليات، والحدائق العامة، والشواطئ، ومراكز التسوق، والمطارات، لضمان سرعة الوصول والتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة وفق أعلى المعايير المهنية والطبية. وأوضح أن المؤسسة خصصت 960 كادراً إسعافياً مؤهلاً للتعامل مع الحالات الطارئة، ومشرفين ميدانيين، موزعين على 160 نقطة إسعافية تغطي مناطق الإمارة، مزودة بأسطول آليات متنوع يشمل سيارات الإسعاف، ووحدات المستجيب السريع، والدراجات الهوائية، والزوارق البحرية، والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي في شرطة دبي. وأشار إلى جاهزية وحدات الإسعاف التخصصية ومركبات الدعم والإسناد الميداني للتعامل مع الحالات الطارئة، ضمن منظومة تشغيلية مرنة تعتمد على الكفاءة التشغيلية والتنسيق المستمر بين الفرق الميدانية وغرف العمليات، بما يعزز جودة الخدمات للحفاظ على سلامة سكان وزوار دبي. ولفت إلى أن فرق الإسعاف ستتواجد بالقرب من مصليات العيد، والمناطق السكنية، والمرافق السياحية والترفيهية، إضافة إلى تأمين صالات مطار دبي الدولي عبر توفير 16 وحدة إسعافية داخل مباني المطار، تزامنًا مع الزيادة المتوقعة في حركة السفر. وناشد جلفار أفراد المجتمع التعاون مع مركبات الإسعاف وإفساح الطريق لها، لما يمثله عامل الوقت من أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح وتقليل المضاعفات الصحية، داعيًا كذلك أولياء الأمور إلى تعزيز الرقابة على الأطفال في الشواطئ وبرك السباحة والمناطق المزدحمة حفاظًا على سلامتهم خلال أيام العيد.