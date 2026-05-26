7 سلوكيات صحية يجب اتباعها خـلال فترة عيد الأضحى

سامي عبد الرؤوف (دبي)



دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أفراد المجتمع إلى اتباع 7 سلوكيات صحية سليمة خلال عيد الأضحى المبارك، تسهم في قضاء عيد صحي وآمن والحد من التعرض للوعكات الصحية والمضاعفات الناتجة عن بعض الممارسات الغذائية أو السلوكيات غير الصحية، التي قد تزداد خلال فترة العيد.

وأكدت المؤسسة أن الحفاظ على الصحة خلال المناسبات والأعياد يُعد جزءاً أساسياً من جودة الحياة، مشيرةً إلى أهمية التوازن في العادات اليومية والحرص على اتباع الإرشادات الوقائية والصحية لجميع أفراد الأسرة، خاصة مع زيادة الزيارات العائلية والتجمعات وتنوع الأطعمة خلال أيام العيد.



نصائح عامة

أوضحت المؤسسة أهمية الاعتدال في تناول الأطعمة والحلوى، وتجنب الإفراط في استهلاك الوجبات الغنية بالدهون والسكريات والأملاح، لما قد يسببه ذلك من مشكلات صحية واضطرابات هضمية وارتفاع في مستويات السكر أو ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والكوليسترول.

كما نصحت المؤسسة بالحرص على تناول الوجبات بشكل متوازن، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتجنب تناول كميات كبيرة من الطعام في وقت قصير، إضافة إلى أهمية تنظيم أوقات الوجبات وعدم إهمال وجبة الإفطار خلال أيام العيد.

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، شددت المؤسسة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية عند شراء وتحضير وحفظ اللحوم والأطعمة، والتأكد من حفظها في درجات حرارة مناسبة، وعدم ترك الأطعمة المطهوة لفترات طويلة خارج التبريد، مع أهمية غسل اليدين جيداً قبل وبعد التعامل مع الطعام، وتنظيف أدوات المطبخ والأسطح المستخدمة بشكل مستمر للحد من خطر التلوث الغذائي أو انتقال العدوى.

وأكدت المؤسسة كذلك أهمية التأكد من مصادر الأغذية واللحوم، واتباع الممارسات الصحية السليمة أثناء الذبح والتوزيع والحفظ، بما يضمن سلامة الغذاء وصحة أفراد المجتمع.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة، أوضحت المؤسسة أهمية شرب كميات كافية من الماء والسوائل، خاصة للأطفال وكبار المواطنين، مع التقليل من المشروبات الغنية بالسكر والكافيين، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، لا سيما خلال ساعات الذروة، واستخدام وسائل الحماية المناسبة عند الخروج أو ممارسة الأنشطة الخارجية.

كما دعت المؤسسة أفراد المجتمع إلى أهمية الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، وعدم الإفراط في السهر، لما لذلك من دور مهم في الحفاظ على النشاط والصحة العامة خلال فترة العيد.

وفي إطار تعزيز الصحة المجتمعية، أشارت المؤسسة إلى أهمية اتباع السلوكيات الصحية خلال الزيارات والتجمعات العائلية، مثل الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بشكل متكرر، وتجنب مشاركة الأدوات الشخصية، إضافة إلى الحرص على تجنب مخالطة الآخرين عند الشعور بأي أعراض مرضية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وأكدت المؤسسة أهمية إعطاء الأطفال وكبار المواطنين والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة عناية خاصة خلال أيام العيد، من خلال متابعة التغذية الصحية، والالتزام بالأدوية والعلاجات الموصوفة، والانتباه لأي أعراض صحية، قد تستدعي استشارة الطبيب أو مراجعة أقرب منشأة صحية.

كما شددت المؤسسة على أهمية ممارسة الأنشطة البدنية الخفيفة والحركة خلال فترة العيد، مثل المشي، لتجنب الخمول وتعزيز الصحة العامة، خاصة بعد تناول الوجبات الكبيرة أو الجلوس لفترات طويلة.

وأشارت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى أن المناسبات والأعياد، تمثّل فرصة لتعزيز الترابط الأسري والاجتماعي ونشر السلوكيات الصحية الإيجابية بين أفراد المجتمع، مؤكدةً أهمية المحافظة على التوازن بين الاستمتاع بأجواء العيد والالتزام بالعادات الصحية السليمة التي تسهم في تعزيز جودة الحياة والصحة العامة.



الأمراض المزمنة

تحدث الدكتور يوسف الطير، استشاري طب الأسرة، مدير مستشفى عبيدالله في رأس الخيمة، عن كيفية استمتاع أصحاب الأمراض المزمنة بعيد الأضحى من دون تعريض صحتهم لمضاعفات، مشيراً إلى أنه على مرضى السكري، مراقبة السكر بانتظام خصوصاً مع تغيّر مواعيد الأكل، مع تقليل الحلويات والمشروبات السكرية، والاعتماد على الشوي أو السلق بدل القلي، بالإضافة إلى الانتظام في تناول الدواء أو الأنسولين.

أما مرضى الضغط، فينصحون بتقليل الملح والمخللات واللحوم المصنعة، وتجنب الإفراط في القهوة والمنبهات إذا كانت ترفع الضغط، وكذلك الاستمرار على الدواء بنفس المواعيد.

وبالنسبة لمرضى القلب، لا بد من تجنب الدهون الزائدة (الشحوم، الأحشاء بكثرة)، وعدم بذل مجهود شديد إذا كان لدى المريض ضيق نفس أو تعب سريع، بالإضافة إلى المحافظة على شرب الماء إذا لم يمنعك الطبيب.

وفيما يتعلق بمرضى الكلى، أشار الطير إلى أنه يفضل في حالتهم الانتباه إلى البروتين الزائد، لأن كثرة اللحوم قد تجهد الكلى، بالتوازي مع مراقبة السوائل والبوتاسيوم حسب تعليمات الطبيب، وعدم تتناول مسكنات من دون استشارة إذا كانت تؤثر على الكلى.



الشمس والبحر

أشارت الدكتورة لجين متعب، اختصاصية طب الأسرة في مركز مشيرف الصحي بعجمان، إلى أنه مع ارتفاع درجات الحرارة، ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة، واستخدام واقيات الشمس عند الخروج، والحرص على البقاء في الأماكن جيدة التهوية.

أما بالنسبة لمرتادي البحر، فأوصت بأن تكون السباحة والأنشطة البحرية خلال ساعات الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، لتجنب أشعة الشمس الحادة وتقليل خطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، مع ضرورة مراقبة الأطفال وعدم السباحة بعد تناول الطعام مباشرة.

وأكدت أهمية الحصول على قسط كافٍ من النوم وتنظيم أوقات الراحة خلال أيام العيد، للحفاظ على النشاط والطاقة وتجنب الإرهاق الناتج عن السهر والتنقلات الكثيرة.