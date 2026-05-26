الأربعاء 27 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تشارك السياح فرحة العيد

تهنئة الزوار والسياح بالعيد وتوزيع هدايا رمزية (من المصدر)
27 مايو 2026 02:17

أبوظبي (الاتحاد) 


نفّذ قسم الشرطة السياحية بشرطة أبوظبي مبادرة توعوية ميدانية، استهدفت السيّاح وزوّار المواقع والمعالم السياحية في إمارة أبوظبي، تزامناً مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن السياحي وإبراز الصورة الحضارية للإمارة كوجهة عالمية تنعم بالأمن والأمان وجودة الحياة. 
وحرصت الشرطة السياحية خلال المبادرة على تهنئة الزوار والسياح بعيد الأضحى المبارك، وتعزيز شعورهم بالأمن والطمأنينة، إلى جانب تعريفهم بدور الشرطة السياحية والخدمات الشرطية المقدمة لهم، بما يعكس قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة وروح التسامح والتعايش، التي يتميّز بها مجتمع دولة الإمارات. 
وأكدت اهتمامها المستمر بنشر الثقافة الأمنية والتوعوية بين السياح والزوّار، من خلال تقديم الإرشادات والنصائح التوعوية عبر الرسائل الميدانية والشاشات الإلكترونية في المواقع السياحية، والتعريف بطرق التواصل وطلب المساعدة وآليات التعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في توفير تجربة سياحية آمنة ومتميزة خلال إجازة العيد. 

هدايا رمزية

تضمّنت المبادرة توزيع هدايا رمزية على الزوّار والسياح احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، في خطوة تجسد نهج شرطة أبوظبي في تعزيز التواصل الإيجابي مع أفراد المجتمع والزوّار، وترسيخ قيم إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة، انسجاماً مع الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» والهدف الاستراتيجي «جودة الحياة والأمن المجتمعي».

أبوظبي
السياحة
عيد الأضحى
شرطة أبوظبي
الإمارات
عيد الأضحى المبارك
الشرطة السياحية
