رئيس الدولة يهنئ حكام الإمارات وشعبها والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حكام الإمارات وشعبها والمقيمين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «أهنئ إخواني حكام الإمارات وشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على وطننا والعالم أجمع بالأمن والاستقرار والرخاء».





