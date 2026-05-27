سيف بن زايد يهنئ رئيس الدولة وشعب الإمارات بعيد الأضحى المبارك

هنّأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «بمناسبة عيد الأضحى المبارك أتقدم بأطيب التبريكات وأخلص الأمنيات، إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد يرى في الإنسان غاية البناء، وفي الحكمة ميزان القرار، وفي صلابة الموقف ضمانة وطنٍ يعرف طريقه، مهما ازدحمت التحولات من حوله. في هذا اليوم العظيم نستحضر معنى الفداء.. لا كشعيرة عابرة.. وإنما بوصفه قيمة تُلهم الأمم كيف تسمو.. وكيف تبقى راسخة حين تتبدل المواقف وتمضي بثقة حين تضطرب الموازين. وأهنئ شعب الإمارات الكريم، وكل من اتخذ من أرضها الطيبة داراً وموطناً للعطاء، سائلاً الله تعالى أن يعيد هذا العيد على بلادنا بمزيد من الأمن والرفعة والطمأنينة، وأن تبقى الإمارات بقيادتها وشعبها عنواناً للتلاحم والازدهار. حفظ الله سيدي القائد وأدام على وطننا عزه ونماءه وبهاء حضوره. كل عام وأنتم بخير».





— سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) May 27, 2026