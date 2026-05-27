منصور بن زايد يهنئ رئيس الدولة وحكام الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنّأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقال سموّه عبر حسابه في منصة «إكس»: «في عيد الأضحى المبارك.. نرفع التهاني لسيدي رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، سائلين الله أن يديم على وطننا عزّه ومجده، وأن تبقى الإمارات راية خيرٍ ورفعةٍ وأمان.. وكل عام والإمارات بخير».

pic.twitter.com/Dlw3oDi9Pg — منصور بن زايد (@HHmansour) May 27, 2026