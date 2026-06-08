«عونك يا وطن» يكرّم الشركاء الاستراتيجيين والمتطوعين

العين (الاتحاد)



كرّم فريق عونك يا وطن التطوعي الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين والمتطوعين الذين أسهموا في دعم مسيرة الفريق وإنجاح برامجه ومبادراته المجتمعية، وذلك خلال حفل أقيم في مركز سالم بن حم الثقافي، بحضور راعي الحفل الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري، والشيخ سعيد بن محمد بن حم، والشيخ سالم بن محمد بن حم، إلى جانب ممثّلي الجهات الحكومية والخاصة ومؤسّسات المجتمع وعدد من الشخصيات المجتمعية والإعلامية. ويأتي الحفل تقديراً للدور المحوري الذي تقوم به الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيون والمتطوعون في تعزيز العمل التطوعي وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية، وإسهامهم في نجاح المبادرات والبرامج التي ينفّذها الفريق منذ تأسيسه. وأكد الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم في كلمته أن العمل التطوعي يمثّل أحد أهم ركائز التنمية المجتمعية، وأن ما حققه فريق «عونك يا وطن» من إنجازات منذ انطلاقته كان ثمرة لتكاتف الجهود بين المؤسسات والأفراد والمتطوعين، مشيراً إلى أن الشراكات المجتمعية الفاعلة تُشكّل أساساً مهمّاً في تحقيق الأثر الإيجابي المستدام وخدمة الوطن والمجتمع.

وأضاف أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست نموذجاً رائداً في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الإنساني، الأمر الذي انعكس على المبادرات التطوعية والمجتمعية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. وشهد الحفل تكريم الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين والشخصيات المجتمعية والمتطوعين، تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم في دعم أنشطة الفريق ومبادراته المختلفة.