«فعاليات الأثر» تستعرض فرص تمكين الشركات الناشئة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت اليوم «فعاليات الأثر - Impact Event» التي تنظمها Hub71 في منارة السعديات بأبوظبي، بمشاركة نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وصنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في حدث يجسّد الحراك المتسارع الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، ويعكس مكانتها المتنامية كمركز عالمي لاستقطاب الشركات الناشئة والمواهب النوعية ورؤوس الأموال الاستثمارية.

ويستعرض الحدث، الذي يقام على مدار يومين، مجموعة من التجارب الملهمة وقصص النجاح والإستراتيجيات المبتكرة، التي تُسهم في تمكين الشركات الناشئة وتعزيز مسارات نموها، إلى جانب مناقشة أبرز التوجهات المستقبلية في قطاعات التكنولوجيا والاستثمار والابتكار، بما يدعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ويعزّز تنافسية الأعمال في بيئة عالمية متسارعة التحول.

وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس «Hub71» ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، خلال كلمته الافتتاحية، إن أبوظبي تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع التحولات العالمية المتسارعة، لا سيما في القطاعات التي تقود اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتكنولوجيا المناخ وحلول التنقل المتقدمة، مؤكداً أن الإمارة تركّز على صناعة الفرص المستقبلية وتعزيز ميزتها التنافسية من خلال الاستثمار في الابتكار وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

وأشار إلى أن ما وصفه بـ«اقتصاد الصقر» يمثل نموذجاً اقتصادياً يهدف إلى استقطاب المواهب العالمية، وتحفيز تدفق رؤوس الأموال، وتسريع نمو القطاعات الإنتاجية، وترسيخ أسس الازدهار المستدام على المدى الطويل، لافتاً إلى أن Hub71 تشكّل محوراً رئيسياً في تحقيق هذه الرؤية عبر تمكين الشركات التكنولوجية العالمية من الانطلاق والتوسع من أبوظبي نحو الأسواق الدولية.

وأوضح أن مجتمع Hub71 يضم شركات ومؤسسين من أكثر من 65 دولة، فيما تمكّن مؤسسو الشركات المنضوية تحت مظلتها من جمع تمويلات تجاوزت 2.7 مليار دولار، مشيراً إلى أن نحو 70% من طلبات الانضمام إلى Hub71 جاءت من خارج دولة الإمارات، ما يعكس الثقة العالمية المتزايدة بمنظومة الأعمال والابتكار في أبوظبي.

وأكد الدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لقطاع للاستثمار التابعة لمبادلة، أن مبادلة واصلت على مدى 24 عاماً الاستثمار المبكر في الفرص الواعدة، وبناء القدرات المحلية، واتخاذ القرارات الاستثمارية قبل أن تتبلور الفرص بالكامل في الأسواق، لافتاً إلى أن Hub71 تمثّل ترجمة عملية لهذا النهج في قطاع التكنولوجيا، حيث لم تنتظر أبوظبي وصول موجة الشركات الناشئة إليها، بل بادرت إلى بناء بيئة متكاملة تمكن المؤسسين من الانطلاق والنمو والازدهار.

وأشار إلى أن مبادلة، بصفتها المستثمر السيادي العالمي لأبوظبي، أسهمت على مدار ما يقارب ربع قرن في بناء شركات وقطاعات رائدة داخل الإمارة وعلى مستوى العالم، موضحاً أن الأصول المدارة للمجموعة بلغت 1.4 تريليون درهم في عام 2025، فيما تصل قيمة منصة الاستثمار الإماراتية إلى 280 مليار درهم موزعة على أكثر من 100 شركة.

وأضاف أن هذه المنظومة الاستثمارية أسهمت خلال العام الماضي بنحو 45 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، ودعمت ما يقارب 98 ألف وظيفة، إلى جانب مواصلة دعم المؤسسين ورواد الأعمال عبر محفظة «MENA Ventures» متعددة المليارات من الدولارات.

ولفت إلى أن مبادلة خصّصت أكثر من مليار درهم للاستثمار في قطاع الشركات الناشئة بأبوظبي، مشيراً إلى أن استثمارات «MENA Ventures» تشمل عدداً من الشركات الواعدة مثل «تابي» و«غلوب» و«ستيك» و«أبلايد إيه آي»، وغيرها من الشركات التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار.

وأكد أن الاستثمار في الشركات الناشئة ليس مساراً موازياً أو نشاطاً جانبياً، بل امتداد للنهج طويل الأمد الذي تتبناه مبادلة في الاستثمار بالمؤسسين والأفكار القادرة على إحداث أثر اقتصادي مستدام.