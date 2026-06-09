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علوم الدار

حمدان بن محمد يترأس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026

حمدان بن محمد يترأّس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026
9 يونيو 2026 18:02

ترأّس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع للعام 2026، حيث اطّلع المجلس على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي، والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع.

  • حمدان بن محمد يترأّس الاجتماع الثاني لمجلس الدفاع لعام 2026

وأكد سموّه خلال الاجتماع أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل والقدرات الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية، وتعزيز الجاهزية والكفاءة في مختلف القطاعات، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع ويسهم في دعم أمن الوطن وصون مكتسباته.

 

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسّخ قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

 

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كما تم بحث مجموعة من المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تدعم أولويات وزارة الدفاع خلال المرحلة المقبلة، وتسهم في تعزيز مسيرة التطوير المستدام في مختلف القطاعات الدفاعية.

 

حضر الاجتماع معالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة، ومعالي الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، وكيل وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

المصدر: وام
حمدان بن محمد
وزارة الدفاع
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