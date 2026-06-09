الثلاثاء 9 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"استشاري الشارقة" يعقد جلسته الـ 18 بعد غد

"استشاري الشارقة" يعقد جلسته الـ 18 بعد غد
9 يونيو 2026 18:28

يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد غد الخميس جلسته الثامنة عشرة والأخيرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة برئاسة سعادة حليمة حميد العويس رئيسة المجلس.

 

ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابعة عشرة مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهة القضائية في إمارة الشارقة لسنة 2026م.

 

أخبار ذات صلة
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد حفل تخريج طالبات درجة البكالوريوس بجامعة الشارقة
«قضاء الشارقة» تنضم رسمياً إلى الشبكة القضائية الدولية لتسوية المنازعات

يحضر وقائع الجلسة سعادة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيه من الدائرة و الشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة.

المصدر: وام
استشاري الشارقة
الشارقة
آخر الأخبار
منصور بن محمد : مبادرات دبي تسهم في الارتقاء بقطاع الرياضة العالمي
الرياضة
منصور بن محمد : مبادرات دبي تسهم في الارتقاء بقطاع الرياضة العالمي
اليوم 19:16
ولية عهد السويد تستقبل لطيفة بنت محمد وتبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
علوم الدار
ولية عهد السويد تستقبل لطيفة بنت محمد وتبحثان تعزيز العلاقات الثنائية
اليوم 19:05
طيران الإمارات تؤكد جاهزيتها لتسيير رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت
اقتصاد
طيران الإمارات تؤكد جاهزيتها لتسيير رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت
اليوم 18:57
"واتساب" يوقف دعمه لأنظمة "iOS" القديمة نهاية نوفمبر المقبل
الذكاء الاصطناعي
"واتساب" يوقف دعمه لأنظمة "iOS" القديمة نهاية نوفمبر المقبل
اليوم 18:54
رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة
علوم الدار
رئيس الدولة يستقبل فريق هجن الرئاسة
اليوم 18:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©