شرطة الشارقة تطلق حملة توعوية لمكافحة المخدرات وتعزيز الوعي بمخاطرها

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بمديرية الوقاية ومكافحة المخدرات بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني والشركاء الاستراتيجيين اليوم حملة توعوية لمكافحة المخدرات بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية وترسيخ ثقافة الوقاية وحماية أفراد المجتمع لا سيما فئة الشباب من هذه الآفة.

وتأتي الحملة التي ستستمر لمدة شهر في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات من خلال تكثيف البرامج والمبادرات التوعوية التي تسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والمجتمع في الوقاية المبكرة بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعياً وأمناً.

وتتضمن الحملة حزمة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتنوعة من أبرزها: نشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتنظيم برامج تثقيفية موجهة لمختلف شرائح المجتمع وتوزيع منشورات توعوية لتعزيز السلوك الإيجابي وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية والرفض المجتمعي للمخدرات.

وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن التعامل مع قضايا المخدرات يتجاوز الجانب الأمني ليشمل الجوانب الوقائية والإنسانية والعلاجية وأن الهدف الرئيس يتمثل في حماية الإنسان وإنقاذه ودعمه للعودة إلى حياة آمنة مستقرة داعيةً كل من يحتاج إلى الاستشارة أو المساعدة أو العلاج إلى التواصل عبر الرقم (8004654) موضحةً بأن الجهات المختصة تتعامل مع الحالات بسرية تامة واهتمام بالغ وتعمل على تقديم الدعم اللازم وإعادة دمج المتعافين والحد من الانتكاسة.

ودعت شرطة الشارقة أفراد المجتمع إلى التفاعل مع برامج الحملة والاستفادة من رسائلها التوعوية في إطار جهودها المستمرة في تنفيذ المبادرات الوقائية والبرامج المجتمعية التي تسهم في حماية النشء وتعزيز الأمن والاستقرار لبناء مجتمع واعٍ خالٍ من المخدرات.