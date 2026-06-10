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علوم الدار

فريق منطاد الإمارات يدشّن منطاد «UAE 1» من العاصمة البريطانية

فريق منطاد الإمارات يدشّن منطاد «UAE 1» من العاصمة البريطانية
10 يونيو 2026 11:46

دشّن منطاد الإمارات في مدينة برستول البريطانية منطاد «UAE 1»، والذي تم تصنيعه في شركة «كمرون» البريطانية، وسيصبح بعد تدشينه أحد أهم مناطيد الأسطول المكون من 15 منطاداً، والذي حلّق بها الفريق على مدى 22 عاماً متتالية، محققاً خلالها نجاحاً وتميزاً كبيراً على الصعيدين المحلي والدولي، انطلاقاً من منطاد مؤسّس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه».

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، رئيس منطاد الإمارات، إن المنطاد، الذي يحمل روح ورسالة الدولة وإبراز الإنجازات العالمية التي تحققت في ظل القيادة الرشيدة، سيحلّق ويجوب 190 دولة، حاملاً رسالة السلام والتسامح التي تدعو لها الدولة لجُلِّ شعوب ودول العالم، لافتاً إلى أن المنطاد استغرق تصنيعه عامين واجتاز جميع مراحل الفحص الفني والتدقيق على جميع معدات الطيران ولوازم الأمن والسلامة.

من جانبه، ذكر الكابتن طيار رودي هوفر المشرف الفني، أن المنطاد سيخضع للمتابعة الفنية مع شركة كمرون البريطانية خلال الأعوام الخمسة القادمة، وسيتم تزويد منطاد «UAE 1» بفتحات الدوران المزدوج الذاتي لتمكّن الجمهور من الاطلاع على المنطاد خلال طيرانه في درجة 360.

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وأضاف أنه سيُستخدم محرّك من نوع «Shadow» الذي يُعتبر مثالياً للاستخدام، بدءاً من مستوى سطح البحر وحتى جميع مستويات التشغيل والطيران العالي، دون أي تعديلات خاصة، كما سيضم المنطاد سلّة من نوع «CB3560» تسمح بركوب الكراسي المتحركة.

من جهته، أوضح الكابتن حسن ناصر المنصوري، الأمين العام لمنطاد، أنه تم تخصيص عدد كبير من الكوادر الوطنية والعالمية لمنطاد «UAE 1»، لما تتطلبه هذه الجولة العالمية من حرفية ودراية عالية بكافة المتطلبات، من طيران وتحليق في مختلف التضاريس والأجواء والقيادة لمسافات تزيد على 3000 إلى 5000 كيلو متر في مختلف الطرق الوعرة التي يجوبها المنطاد والفريق الفني والطبي وطواقم العمل من المصورين والمخرجين والإعلاميين المرافقين للجولة العالمية.

المصدر: وام
منطاد الإمارات
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