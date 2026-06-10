عبدالله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية وتطورات الأوضاع الإقليمية





بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي، مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وسُبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

وناقش سموه مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي، تطورات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعدداً من الدول الشقيقة.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار، وصون السلم الإقليمي، وتحقيق السلام المستدام في المنطقة.

واستعرض سموه ومعالي الدكتور بدر عبدالعاطي، التطورات في قطاع غزة وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

وناقش سموه، خلال الاتصال الهاتفي مع وزير الخارجية المصري، الأوضاع في لبنان، مشيراً إلى موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمها لكل ما يحقق الاستقرار والتنمية والازدهار لشعبه الشقيق.

وناقش الاتصال أيضاً التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان، وأهمية دعم كافة المساعي الهادفة إلى التوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد للمعاناة الإنسانية، بما يضمن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.

كما تطرق سموه خلال المحادثات الهاتفية مع معالي الدكتور بدر عبدالعاطي إلى أهمية تغليب الحلول السياسية، ودعم عملية انتقال مدني شاملة ومستقلة، تعكس تطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.