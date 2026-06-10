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علوم الدار

جامعة أبوظبي تطلق مختبراً متطوراً لأبحاث طب الإنجاب

جامعة أبوظبي تطلق مختبراً متطوراً لأبحاث طب الإنجاب
10 يونيو 2026 12:38

أعلنت جامعة أبوظبي عن إبرام شراكة استراتيجية مع مجموعة فيرتيكلينك للإخصاب لإطلاق "مختبر فيرتيكلينك لأبحاث طب الإنجاب" في حرم الجامعة بأبوظبي.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية ودعم البحث العلمي والابتكار السريري من خلال منصة متخصصة لأبحاث طب الإنجاب والتعاون السريري.

ويقع المختبر ضمن كلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، ويضم ثلاثة مختبرات متخصصة في الإخصاب المخبري وعِلم أمراض الذكورة وتقنيات حفظ الأجنة والخلايا بالتبريد.

وتم تجهيز المختبرات بأحدث التقنيات والبنية التحتية المتخصصة في علم الأجنة، بما يعزز الأبحاث التطبيقية في هذا المجال ويدعم التعاون بين الباحثين الأكاديميين والمتخصصين في علاج الخصوبة ويمكنهم من تطوير حلول مبتكرة في مجال طب الإنجاب والخصوبة.

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وقال البروفيسور غسان عوّاد، مدير جامعة أبوظبي، إن الجامعة تواصل من خلال هذه الشراكة تعزيز دورها في دعم الأبحاث المؤثرة وترسيخ التعاون مع مختلف القطاعات في المجالات التي تسهم في تطوير الرعاية الصحية وتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن إنشاء مختبر فيرتيكلينك لأبحاث طب الإنجاب يجسد التزام الجامعة بتوفير مرافق متطورة وفرص تعليمية تطبيقية تتيح للطلبة والباحثين الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية في قطاع الرعاية الصحية.

وإلى جانب دعم الأبحاث العلمية المتقدمة، توفر هذه الشراكة للطلبة فرصاً تعليمية عملية من خلال التفاعل المباشر مع الخبراء السريريين والاستفادة المباشرة من المختبرات المتخصصة.

وتفتح أيضأً آفاقاً جديدة للتعاون بين أعضاء الهيئة الأكاديمية والمتخصصين في علاج الخصوبة في تنفيذ الدراسات العلمية وإعداد الأبحاث والمنشورات الطبية وتطوير المبادرات التعليمية، كما سيستضيف المختبر ورشاً متخصصة ومؤتمرات إقليمية تركز على صحة الإنجاب والابتكار في مجال الخصوبة.

 

المصدر: وام
جامعة أبوظبي
الإنجاب
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