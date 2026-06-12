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«النقل المتكامل» يعلن مواعيد خدماته خلال عطلة رأس السنة الهجرية

مقر مركز النقل المتكامل
13 يونيو 2026 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، مواعيد عمل خدماته خلال عطلة السنة الهجرية الجديدة 1448، بما يشمل مراكز إسعاد المتعاملين، وخدمة ساحة إيواء الشاحنات والحافلات، وخدمة ساحات الحجز، وخدمات حافلات النقل العام، إضافة إلى خدمات ترخيص السائقين والمركبات، خلال عطلة رأس السنة الهجرية الجديدة التي توافق يوم الاثنين المقبل.
وأوضح المركز أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال العطلة، على أن يستأنف الدوام الرسمي الثلاثاء المقبل، فيما يمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على الخدمات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر منصة «تم» للخدمات الحكومية الرقمية والموقع الإلكتروني: https://admobility.gov.ae أو عبر التواصل مع مركز اتصال حكومة أبوظبي 800555 ومركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل 800850، ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353.
وأفاد المركز بأن خدمة ساحة إيواء الشاحنات والحافلات في منطقة مصفح (M18) ستستمر في العمل على مدار الساعة خلال عطلة رأس السنة الهجرية، على أن تكون الخدمة مجانية خلال العطلة. 
وفيما يتعلق بخدمات حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد المركز بأن خدمات حافلات النقل العام، ستعمل خدمات الحافلات العامة في أبوظبي والعين والظفرة، وفق جدول تشغيل العطلات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع.
للاطلاع على مواعيد عمل حافلات النقل العام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://admobility.gov.ae أو التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850 أو عبر تطبيق «دربي» الذكي وخرائط جوجل.

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