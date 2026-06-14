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علوم الدار

ضمن"الفارس الشهم 3".. دخول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة

ضمن"الفارس الشهم 3".. دخول 3 قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة
14 يونيو 2026 16:12

دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الحالي 3 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية، ضمت 42 شاحنة محمّلة بـ544 طناً من المساعدات الغذائية والطرود الغذائية ومساعدات الإيواء، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، دعماً للأشقاء الفلسطينيين وتلبيةً لاحتياجاتهم الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش المصرية، من خلال المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية، تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستمر إلى قطاع غزة، وفق آلية منظمة تراعي الاحتياجات الميدانية، وتضمن فرز المساعدات وتحميلها وتحريكها بما يسهم في وصولها إلى مستحقيها داخل القطاع.

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ويعمل الفريق بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الرسمية المعنية والجهات الخاصة في جمهورية مصر العربية، الذين يبذلون جهوداً كبيرة في دعم سير عملية "الفارس الشهم 3" وتسهيل حركة المساعدات الإنسانية، بما يسهم في إنجاح هذه المهمة النبيلة واستمرار تدفق الإمدادات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين.

 

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يعكس هذا التعاون الوثيق عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ويجسد حرص البلدين الشقيقين على دعم العمل الإنساني المشترك، وتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة.

 

وتؤكد عملية "الفارس الشهم 3" استمرار الجهود الإماراتية للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر تقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني والإغاثي، بما يعكس نهج دولة الإمارات الراسخ في العطاء والتضامن، ورسالتها الإنسانية في مد يد العون للمتضررين والمحتاجين.

 

 

 
 
 
 

المصدر: وام
قطاع غزة
الفارس
الفارس الشهم 3
مساعدات الإمارات
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