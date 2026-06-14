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علوم الدار

مبادرة ميدانية لخدمات «النقاط المرورية» بالعين

منتسبو الهيئة خلال المبادرة (من المصدر)
15 يونيو 2026 01:05

أبوظبي (الاتحاد) 

نفّذ قسم برنامج النقاط المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين بشرطة أبوظبي، مبادرة ميدانية لتقديم خدمات برنامج النقاط المرورية لموظفي هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمدينة العين، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات المرورية، وتقديمها في مواقع عمل المتعاملين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة.
وأكد العميد سيف حمد الزعابي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة، حرص شرطة أبوظبي على تطوير منظومة الخدمات المرورية، وتقديمها وفق أفضل الممارسات الاستباقية، بما يواكب توجّهاتها في تعزيز أمن الطرق الذكي، وتوفير خدمات مرنة تسهم في إسعاد المتعاملين ورفع مستويات رضاهم.
وشملت المبادرة تقديم خدمات استرجاع رخص القيادة، وتخفيض النقاط المرورية للمستفيدين المستوفين للشروط، إلى جانب توعيتهم بآليات الاستفادة من البرنامج والإجراءات المرتبطة به، بما يعزّز الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، ويرسِّخ ثقافة المسؤولية المرورية.

شراكة
تأتي المبادرة في إطار الشراكة والتعاون بين شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بما يدعم تقديم خدمات نوعية ومتكاملة للموظفين في مواقع عملهم، ويعزّز جهود شرطة أبوظبي في الارتقاء بجودة الخدمات، وتحقيق مستهدفاتها في إسعاد المجتمع، وتعزيز ثقة المتعاملين.

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