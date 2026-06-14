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علوم الدار

حملة للتبرع بالدم في «موارد عجمان»

حملة للتبرع بالدم في «موارد عجمان»
15 يونيو 2026 01:05

عجمان (الاتحاد)

تزامناً مع اليوم العالمي للتبرع بالدم، نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، حملة للتبرع بالدم تحت شعار «تبرعك بالدم… حياة لغيرك»، بمشاركة واسعة من موظفي الجهات الحكومية، تجسيداً لقيم العطاء والتكافل الإنساني، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ قيم ثقافة العطاء وخدمة المجتمع.
وشهدت الحملة مشاركة واسعة من موظفي الجهات الحكومية، الذين حرصوا على الإسهام في المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، بما يسهم في توفير وحدات الدم اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود دائرة الموارد البشرية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التبرع بالدم، وترسيخ قيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية، بما يعكس ثقافة العطاء والتلاحم التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكدت الدائرة أن تنظيم هذه الحملة يجسّد حرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية مستدامة، تُسهم في خدمة المجتمع وتعزّز مشاركة الموظفين في المبادرات الإنسانية والوطنية، انطلاقاً من إيمانها بأن المسؤولية المجتمعية شراكة فاعلة في دعم جودة الحياة وترسيخ قيم التضامن والتكاتف المجتمعي.

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