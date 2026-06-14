مختبر دبي المركزي يستحدث 9 فحوص جديدة في الربع الأول

آمنة الكتبي (دبي)



استحدث مختبر دبي المركزي 9 فحوص جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهوده المستمرة لتطوير خدماته، ورفع كفاءته التشغيلية، حيث يضم 5 مختبرات رئيسة، يتفرع عنها 28 مختبراً متخصصاً، إلى جانب 3 مختبرات خارجية ومختبر ذكي متنقل، بما يعزز قدرته على تغطية مختلف مجالات الفحص والتحليل.

كما بلغ عدد الفحوص التي تم استحداثها وتطويرها خلال العام الماضي 102 فحص، حيث يضطلع مختبر دبي المركزي بدور محوري في تعزيز سلامة المنظومة الغذائية في إمارة دبي، من خلال إجراء فحوص مخبرية متقدمة لمختلف المنتجات الغذائية؛ بهدف التأكد من خلوها من الملوثات الكيميائية والميكروبية والفيزيائية، ويتم ذلك عبر فحوص دقيقة وسريعة باستخدام تقنيات مخبرية حديثة وأنظمة تشخيص جزيئي متطورة، بما يضمن الكشف المبكر عن المخاطر الصحية، وحماية صحة المستهلكين، وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد الدولي. كما أطلق مختبر دبي المركزي مؤخراً مبادرة نوعية تتمثل في مختبر الفيروسات الغذائية «فيروجينيتيكس»، الذي يعزز قدرة الإمارة على الكشف المتقدم عن الفيروسات المنقولة عبر الغذاء بدقة وسرعة عاليتين، الأمر الذي يدعم الاستجابة الاستباقية، ويحد من انتشار الأمراض المنقولة بالغذاء، كما يسهم المختبر في توفير فحوص للكشف عن التعديل والتحور الوراثي في المنتجات الغذائية، مع العمل على تطوير مختبر متخصص ومتكامل في هذا المجال؛ بهدف توسيع نطاق الفحوص، ليشمل التحليل الكمي إلى جانب النوعي، باستخدام أحدث تقنيات التسلسل الجيني.

ويوفر مختبر دبي المركزي، ضمن منظومة الحماية المتكاملة، فحوصاً إشعاعية متخصصة للمنتجات الغذائية والمياه، باستخدام أجهزة قياس متقدمة تضمن الكشف عن أي ملوثات إشعاعية وفق المعايير الدولية المعتمدة، كما يسهم المختبر في دعم الرقابة الميدانية، وتعزيز الحضور في الفعاليات من خلال المختبر المتنقل، يحرص المختبر على تحديث خدماته بشكل دوري لمواكبة التغيرات المتسارعة في السوق المحلي في إمارة دبي، خاصة في ظل حيوية الاقتصاد المحلي والمكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة.



تقنيات حديثة

أطلق المختبر مشروعاً لفحص شواحن السيارات الكهربائية، في خطوة تواكب التحول نحو التنقل المستدام، وتضمن سلامة البنية التحتية المرتبطة به، وفي المجال الغذائي يعمل المختبر على تطوير فحوص متقدمة لرصد جسيمات ثاني أكسيد التيتانيوم النانوية، إلى جانب تعزيز آليات الكشف عن المواد المسببة للحساسية، وفحص الأغذية المعدلة وراثياً، بما يدعم حماية المستهلك.

كما شملت التحديثات أيضاً إدخال تقنيات حديثة لقياس الكلوريد الذائب في المياه، باستخدام المعايرة الآلية، إضافة إلى استحداث فحوص خاصة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يعزز جاهزية المختبر لمواجهة التحديات الاستثنائية بكفاءة عالية، كما وأطلق المختبر خدمة التحقق المترولوجي للعبوات المعبأة مسبقاً، خصوصاً في مصانع المواد الكيميائية، لضمان دقة الكميات المعلنة، إلى جانب معايرة أنظمة قياس الإزاحة وفق معيار «ASTM E2309»، وتطوير فحوص الكوليسترول في المنتجات الغذائية.