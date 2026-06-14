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علوم الدار

«الإمارات الصحية» تنظّم برنامجاً لتقييم فاعلية التدريب السريري

مبنى مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية (من المصدر)
15 يونيو 2026 01:06

دبي (وام)

نظّمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثّلة بإدارة التمريض، برنامجاً تدريبياً بعنوان «قياس وتقييم فاعلية التدريب» في مركز التدريب والتطوير التابع لها، بالتعاون مع مركز التعليم الطبي في جامعة الشارقة.
يستهدف البرنامج تدريب 54 من ممرّضي التوجيه الإكلينيكي في منشآت المؤسّسة عبر ورشتي عمل تفاعليتين خلال شهر يونيو.
وأكدت الدكتورة سمية البلوشي، مدير إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن جهود ضمان التطبيق الأمثل لنموذج التطوير المهني لكوادر التمريض والقبالة، الحاصل على حقوق الملكية الفكرية من وزارة الاقتصاد والسياحة، بما يجسّد التزام المؤسسة بتطوير منظومة تعليم سريري متقدمة، تستند إلى منهجيات علمية ومعايير عالمية تسهم في رفع كفاءة الكوادر التمريضية والقابلات.

محاور  

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يركّز البرنامج على مجموعة من المحاور المتخصصة لتعزيز مهارات ممرضي التوجيه الإكلينيكي، والتي تشمل تصميم البرامج التدريبية ونماذج التقييم، إلى جانب تصميم أدوات التقييم، وترسيخ مفاهيم العائد على الاستثمار (ROI) والأبعاد المالية المرتبطة ببرامج التدريب الصحي، فضلاً عن تحليل البيانات وتفسير النتائج لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة في  مجال التعليم الصحي. 

التعليم
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
الشارقة
جامعة الشارقة
التمريض
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