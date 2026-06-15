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«مجلس الأعمال الهندي في دبي» يستضيف حواراً حول قيادة الشركات في الأزمات

«مجلس الأعمال الهندي في دبي» يستضيف حواراً حول قيادة الشركات في الأزمات
16 يونيو 2026 01:03

دبي (وام)

يستضيف مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي غداً الأربعاء جلسة حوار حصرية حول قيادة الأعمال في الأزمات، بعنوان «الرئيس التنفيذي في وقت الأزمات».
وتجمع الجلسة نخبة من قادة الأعمال ورواد الأعمال وأعضاء مجالس الإدارة وصنّاع القرار الأكثر تأثيراً في دولة الإمارات، ويشارك فيها الدكتور نوح رافورد، خبير المستقبل والمستثمر والاستراتيجي الشهير عالمياً، وكبير خبراء المستقبل السابق في حكومة دبي.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الجلسة في ظلّ سعي الشركات في منطقة الخليج للتكيّف مع بيئة عالمية متقلبة تتسم بتوترات جيوسياسية، واضطرابات تكنولوجية، وتحولات في سلاسل التوريد، وإعادة هيكلة اقتصادية.
وبالاستناد إلى تحليل أكثر من 15000 شركة والبيانات المتعلقة بالأزمات على مدى 120 عاماً، سيقدم الدكتور رافورد إطاراً عملياً للتغلب على الاضطرابات، وتحديد نقاط الضعف الاستراتيجية، واتخاذ القرارات المصيرية تحت الضغط، مع تسليط الضوء على أسباب خروج بعض الشركات أكثر قوة بعد مرورها بفترات عدم الاستقرار، فيما تكتفي شركات أخرى بالمحافظة على وضعها السابق.

استشراف التغيير

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قال سيدهارث بالاشاندران، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، إن دبي بنت سمعتها على استشراف التغيير بدلاً من مجرد التفاعل معه، وتعد القدرة على القيادة الفعّالة في ظل فترات التوتر وعدم اليقين من أهم القدرات التي يجب أن يتمتع بها قادة الأعمال.

الإمارات
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