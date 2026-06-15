«عهد ووعد» في الشارقة غداً

أبوظبي (الاتحاد)



برعاية وحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وبمشاركة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، تنطلق فعاليات ملتقى «عهد ووعد» غداً، بمركز الجوهرة بالشارقة، وتستمر لمدة يوم واحد، وذلك في إطار دعم ومشاركة كافة فئات المجتمع بإمارة الشارقة في المبادرة الوطنية والمجتمعية «عهد ووعد»، التي انطلقت لتجسّد إرادة قطاعات كبيرة من المجتمع الإماراتي، في التعبير عن أسمى معاني الولاء والامتنان والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «عهد بالولاء ووعد بالوفاء».





ويتضمن برنامج المُلتقى فيلماً وثائقياً حول مبادرة «عهد ووعد» وأهدافها ومنطلقاتها ورؤيتها المجتمعية، وفق آخر المستجدات الخاصة بها ووصولها إلى مختلف فئات المجتمع، وتعقبه الكلمة الرئيسية لمعالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، ثم تقوم مجموعة من الشخصيات العامة التي تُمثّل كافة فئات المجتمع الإماراتي في الشارقة من المواطنين والمقيمين بالتوقيع على وثيقة عهد ووعد على المسرح، إيذاناً بانطلاق التوقيع الرقمي من جانب الحضور، بمشاركة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.



أطياف المجتمع

ويهدف مُلتقى «عهد ووعد» إلى تعريف كافة أطياف المجتمع المحلي بإمارة الشارقة بمبادرة «عهد ووعد» وشرح طبيعة المبادرة، باعتبارها منصة مجتمعية ووطنية جامعة، تعكس روح التلاحم المجتمعي التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، حيث كان انطلاق المبادرة من العاصمة أبوظبي، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع الإماراتي، من المواطنين والمقيمين، عبر التصويت الرقمي المفتوح للجميع، في صورة حضارية تعبّر عن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول القيادة الحكيمة، وسيركّز الملتقى على إبراز قيم مبادرة «عهد ووعد» التي تحمل أبعاداً وطنية وإنسانية مهمة، تؤكد على قيم الولاء والانتماء والوفاء والاعتزاز بالوطن وقيادته، إلى جانب ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، في ظل الرؤية التنموية الشاملة التي يقودها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.





منصة رقمية

تُعد المبادرة المجتمعية الوطنية «عهد ووعد» منصة رقمية تَسعُ مشاعر الجميع تجاه الوطن وقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتعبير عن تقديرهم لجهوده المباركة، في دعم ورعاية كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، والتي حفظت للجميع حياتهم وكرامتهم وقدرتهم على النمو والاستمرار، ويُعد ملتقى عهد ووعد بالشارقة أحد أهم الفعاليات المصاحبة للمبادرة، حيث تشارك بالملتقى كافة القيادات المجتمعية والفكرية والثقافية والأكاديمية، إضافة إلى ممثلي وقيادات الهيئات والمؤسّسات المحلية، وكذلك الأُسر وطلاب المدارس والجامعات وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة.

وتُجسّد مبادرة «عهد ووعد» مشاعر الجميع التي اجتمعت على حب الوطن وقائده، وأن يكون ذلك تجسيداً لأسمى معاني الولاء والانتماء والمحبّة الصادقة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتأكيداً على بذل كل جهد ممكن من أجل أن تظل الإمارات وطناً ينعم بالعزّة والأمن والأمان، حيث انضم للمشاركة في هذه المبادرة كافة فئات المجتمع دون استثناء، منذ انطلاقتها الأولى بالعاصمة أبوظبي قبل 3 أسابيع، ليشكّل الجميع صورة رائعة ومتكاملة تُمثّل جميع مًن يعيش على أرض الإمارات الطيّبة.



رسالة إنسانية

أضاف القرقاوي: مبادرة «عهد ووعد» تحمل في جوهرها رسالة إنسانية ووطنية نبيلة، مفادها أن الوفاء للوطن والولاء لقيادته أكبر من كل الكلمات؛ لأنه شعور وطني راسخ تترجمه أفعالنا جميعاً التي تجد في قائد مسيرتنا الوطنية المثال والقدوة في العمل وبذل الجهود والتطور المستمر وحماية الوطن ومكتسباته، ودعم كافة فئاته من أجل مستقبل يَسعُ الجميع دون استثناء.



المشاركة الفاعلة

قال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن: إن مبادرة «عهد ووعد» التي انطلقت من المجتمع وتشارك بها كافة فئات المجتمع الإماراتي بتنوّعه وثرائه، تتجاوز مفهوم الاحتفاء بالإنجازات الوطنية إلى بناء وعي مجتمعي مستدام يقوم على المسؤولية والمشاركة الفاعلة، ويجعل من الانتماء قيمة عملية تتجسّد في السلوك اليومي والمبادرات المجتمعية والعمل التطوعي والتميز، فيتحوّل الولاء والانتماء لقائد مسيرة الإمارات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى عمل وإنجاز ووعد بالسير على دربه دائماً ووفق رؤيته الحكيمة نحو التطور والبناء والنهضة لوطننا الغالي.