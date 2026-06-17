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علوم الدار

"البلديات والنقل" تعتمد مشاريع تطوير بمساحة 20.8 مليون متر مربع في الربع الأول من 2026

"البلديات والنقل" تعتمد مشاريع تطوير بمساحة 20.8 مليون متر مربع في الربع الأول من 2026
17 يونيو 2026 16:14

اعتمدت دائرة البلديات والنقل نحو 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية الإجمالية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 17.3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ما يؤكد تصاعد توجه المطورين نحو طرح مشاريع أكبر حجماً وأكثر طموحاً في سوق التطوير العمراني في إمارة أبوظبي.

وارتفع عدد طلبات تصاريح البناء الجديدة إلى 5,096 طلباً، بنمو سنوي قدره 14.0%، ما يعكس زيادة في طلب المطورين على إطلاق مشاريع جديدة، وترافق ذلك مع ارتفاع في عدد إشعارات بدء الأعمال، التي تُصدر عند مباشرة البناء، إذ بلغت 3,244 إشعاراً، بزيادة قدرها 14.3%. وسجلت الدائرة ارتفاعاً في عدد طلبات التفتيش بنسبة 24.5% ليصل عددها إلى 34,391 طلباً، في مؤشر على تزايد مستويات نشاط البناء والإنشاء في مواقع المشاريع على مستوى الإمارة.

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وقال سعادة المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل: «تُجسد هذه الأرقام استمرار متانة سوق التطوير العمراني في أبوظبي، حيث يعكس النمو المسجل في حجم الاعتمادات، وبدء تنفيذ المشاريع، والنشاط الميداني، الثقة الكبيرة التي يمنحها المستثمرون والمطورون للإمارة باعتبارها وجهة مستقرة لرؤوس الأموال على المدى الطويل. ويعزز هذا الزخم المتواصل ثقة المستثمرين في رؤيتنا المستقبلية، ويؤكد فعالية البيئة التنظيمية والخدمية التي عملنا على ترسيخها لتمكين التحول العمراني المستدام».

وتأتي نتائج الربع الأول في أعقاب النتائج التي حققها القطاع خلال عام 2025، حيث اعتمدت دائرة البلديات والنقل 75 مليون متر مربع من المساحات الطابقية الإجمالية، محققةً نمواً سنوياً بنسبة 137%، مع إصدار أكثر من 11,000 رخصة بناء لمشاريع في قطاعات رئيسية تشمل الإسكان والتصنيع والتكنولوجيا والضيافة، وغيرها.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
دائرة البلديات والنقل
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