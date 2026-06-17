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علوم الدار

الطقس المتوقع على الإمارات غداً

الطقس المتوقع على الإمارات غداً
17 يونيو 2026 17:56

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

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وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوج سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:51 والمد الثاني 03:11 والجزرالأول عند الساعة 09:46 والجزر الثاني عند الساعة 20:53. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:30 والجزر الأول عند الساعة 06:31.

المصدر: وام
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