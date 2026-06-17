الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي لـ «الاتحاد»: التوعية والعلاج منظومة متكاملة للوقاية من المخدرات

جمعة النعيمي (أبوظبي)



أكد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، أن المركز يعتمد نهجاً متكاملاً في التوعية، يرتكّز على التثقيف المجتمعي والتوعية الرقمية، من خلال قيادة وتنفيذ حملات توعية بالتعاون مع مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، مصممة بعناية لتصل إلى مختلف فئات المجتمع بطريقة مؤثرة وفعالة، وتسهم في تعزيز الوعي حول أهمية الوقاية من الإدمان وكل ما يؤدي إليه.

وقال: هذه الجهود تركّز على ترسيخ مفاهيم الوقاية المبكرة، وتعزيز الوعي بأخطار الإدمان على المخدرات، مع التأكيد على أن طلب المساعدة خطوة شجاعة نحو التعافي، وليس مؤشراً على الضعف، موضحاً أن هذا التوجه ينطلق من قناعة راسخة بأن التوعية والعلاج يشكلان منظومة متكاملة للوقاية.

وأضاف: جهود المركز تتضمن التنظيم والمشاركة في فعاليات ميدانية متنوعة لنشر الوعي حول أخطار الإدمان، ومن أبرزها ملتقى الوقاية من المخدرات الذي تم بتنظيم من وزارة الداخلية وبالتعاون مع مجلس مكافحة المخدرات وشرطة أبوظبي، كما ينظم المركز عدداً من ورش التوعية في مراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة، بما يعزّز الوصول المباشر إلى الجمهور.





دعم الانتقال

ذكر الكتبي أن المركز يوظّف التقنيات الحديثة لدعم الانتقال من أنموذج قائم على الاستجابة إلى أنموذج وقائي استباقي قائم على البيانات، حيث يتم تحليل البيانات والتحليل التشغيلي، لفهم الأنماط الناشئة بشكل أفضل، والتغيرات في اتجاهات التعاطي، والمجالات التي نكون فيها أكثر حاجة للتوعية.

ويرى الكتبي أن الأدوات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي تسهمان في توسيع نطاق الوصول خصوصاً إلى فئة الشباب، عبر محتوى تفاعلي مخصص يعزز الوعي، ويشجع على تبني سلوكيات صحية. وأنه على المستوى الأوسع، تدعم استثمارات دولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية الرقمية تطوير منظومة علاج ووقاية أكثر تكاملاً، بما يتيح التدخل المبكر، وتحسين الوصول إلى الخدمات، واتخاذ قرارات مبنية على بيانات آنية.



رسائل التوعية

أضاف: رسائل التوعية في مجال الإدمان شهدت تحولات نوعية من أسلوب التحذير والتخويف إلى نهج يقوم على التمكين وبناء القدرات، وأصبحت تركّز على تعزيز مهارات اتخاذ القرار والوعي الذاتي ومقاومة الضغوط، بدل الاكتفاء بعرض الأخطار كما تطورت لتكون أكثر استهدافاً للفئات المختلفة مستندة إلى تحليل أكثر البيانات لفهم السلوكيات.

وأكد الكتبي أن دمج الصحة النفسية برز كعنصر أساسي عبر تعزيز المرونة وتشجيع طلب الدعم المبكر. وأصبحت التوعية جزءاً من منظومة أوسع لبناء بيئات داعمة، مع استخدام أدوات رقمية تفاعلية للوصول إلى المجتمع، وتقليل الوصمة وتشجيع العلاج الطوعي، بما يعزز الوقاية المستدامة. وذكر أن المركز استهل العام الجاري باختتام مشاركته في مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب 2025»، الذي أسهم من خلاله في نشر الثقافة الصحية بين أفراد المجتمع.





مشاركات المركز

قال: شارك المركز في«معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية»، الذي نظمته وزارة الدفاع متمثلة بقيادة الشرطة العسكرية لتوعية منتسبي وزارة الدفاع والجهات الأمنية والشرطية ومجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية بأخطار آفة المخدرات وطرق الوقاية منها والتصدي لها في بيئة العمل والمنزل والمجتمع.

كما شارك المركز في النسخة السادسة من مؤتمر سكينة للصحة النفسية المتكاملة من خلال عدد من الجلسات على مدار يومي المؤتمر، حيث قدم نخبة من خبراته أوراقا علمية وعروضًا تقديمية ناقشت قضايا محورية في مجال عالج الإدمان والصحة النفسية.

وتابع: كذلك نظمت مبادرات نوعية خاصة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام، لتعزيز الوعي حول أخطار الإدمان، وتشجيع السلوكيات الإيجابية التي من شأنها أن تدعم الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان.



السرية التامة

أوضح الكتبي أن المركز يعتمد فلسفة علاجية قائمة على بناء الثقة وتمكين المريض، بما يشجع الأفراد على التقدم طواعية للعلاج. وترتكز هذه الفلسفة على ضمان السرية التامة، وتوفير بيئة علاجية آمنة داعمة تحترم خصوصية المرضى وتراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية.

ولفت إلى أن المركز يحرص على تقديم خدمات علاجية متكاملة وفق أفضل الممارسات، تشمل الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، بما يعزز استمرارية التعافي. إضافة إلى ذلك، يعمل المركز على تقليل الوصمة المجتمعية المرتبطة بالإدمان من خلال حملات التوعية والتثقيف، مما يسهم في تعزيز ثقة الأفراد بالخدمات المقدمة ويحفزهم على طلب المساعدة في مراحل مبكرة.