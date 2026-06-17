«الصحة» توقِّع مذكرات تفاهم لتعزيز منظومة الاستجابة للطوارئ والأزمات

دبي (وام)



وقَّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مذكرات تفاهم مع خمس منشآت صحية خاصة، تشمل مجموعة ثومبي - المستشفى الجامعي، ومستشفى عجمان، ومستشفى الفجيرة، ومستشفى أمينة، ومستشفى دار الكمال بالشارقة.

حضر مراسم التوقيع الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والدكتور عبد الكريم الزرعوني، مستشار الطوارئ والأزمات والكوارث، الذي وقَّع المذكرات ممثلاً للوزارة.

وأكد الدكتور عبد الكريم الزرعوني، أن توقيع هذه المذكرات يمثل نقلة نوعية في استراتيجية إدارة الطوارئ الصحية بالدولة، حيث ننتقل من مرحلة التنسيق العام إلى الشراكة التشغيلية الفعالة التي توحد المعايير والبروتوكولات بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: جوهر هذا التعاون يرتكز على تكامل الموارد البشرية والتقنية، حيث تشمل المذكرات التزامات دقيقة بالربط الرقمي عبر منصتي «جاهز» و«مواردنا» لضمان تدفق البيانات آنياً، مما يعزز سرعة اتخاذ القرار المبني على الأدلة الميدانية، موضحاً أن الاستثمار في التدريب المستمر والتمارين الوهمية المشتركة مع تأمين المخزون الطبي الاستراتيجي وتجهيز غرف التحكم المتصلة، يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الجاهزية المؤسسية والمجتمعية. ولفت الزرعوني إلى أن المذكرات تضمن التزام المنشآت بتحديث بيانات مواردها الطبية دورياً عبر المنصات الرقمية المعتمدة، مع الالتزام بأحكام قرار مجلس الوزراء بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية، والحفاظ على السرية التامة للبيانات المتبادلة بين الأطراف لضمان دقة وسلامة التواصل الرسمي في حالات الأزمات.