«إيدج» توسِّع حضورها في السوق الفرنسي

باريس (وام)



وقَّعت شركة كوندور للتكنولوجيا غير الفتاكة، التابعة لمجموعة «إيدج»، المزود العالمي الرائد للحلول الدفاعية الأقل فتكاً، مذكرة تفاهم مع Business France خلال معرض Eurosatory 2026 في باريس.

حضر مراسم التوقيع، إيمانويل لينين، السفير الفرنسي لدى البرازيل، إلى جانب مسؤولي الطرفين، وتمثل المذكرة محطة مهمة ضمن استراتيجية «كوندور» للتوسع الدولي، وتدعم في الوقت نفسه رؤية مجموعة «إيدج» لتعزيز حضورها الصناعي والتكنولوجي والتجاري في أوروبا من خلال الشراكات الاستراتيجية والقدرات المحلية.

ويرسي إطار التعاون الجديد أُسس شراكة تهدف إلى تسهيل التعاون الصناعي والتكنولوجي والتجاري بين «كوندور» ومنظومة الدفاع والأمن الفرنسية، ويدعم تقييم الشركة للفرص المستقبلية للتوسع والانخراط طويل الأمد في فرنسا وأوروبا، بما يشمل فرصاً استثمارية محتملة تستهدف تطوير القطاع الأمني في فرنسا.

وتعكس المبادرة التزاماً مشتركاً بين «كوندور» وBusiness France بتعزيز التعاون بين البرازيل وفرنسا في قطاعي الدفاع والأمن، بما يسهم في دعم الابتكار وتطوير التعاون الصناعي، وتبادل الخبرات.

تُعَد «فرنسا» من أهم الأسواق الاستراتيجية لـ «كوندور» في أوروبا وحافظت الشركة، على مدى سنوات عدة، على عقود قائمة مع قوات الأمن الفرنسية، حيث زودت جهات إنفاذ القانون في فرنسا، بما في ذلك الدرك الوطني الفرنسي والشرطة الوطنية الفرنسية، بعشرات الآلاف من الذخائر الأقل فتكاً وحلول أخرى غير فتاكة، ودعمت هذه التوريدات عمليات حفظ النظام العام وإنفاذ القانون، وأسهمت في تعزيز ممارسات أمنية حديثة ومتناسبة.



«إيدج» و«نافال» تطوران قدرات متكاملة للدفاع الجوي البحري

وقّعت «إيدج»، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، ومجموعة نافال (NAVAL) العالمية العاملة في أنظمة الدفاع البحري وحلول الأمن البحري، اتفاقية خلال معرض «Eurosatory 2026» لإجراء سلسلة من تجارب الإطلاق لصاروخ الدفاع الجوي «سكاي نايت» من هالكن باستخدام نظام الإطلاق متعدد الأغراض والوحدات «رامبارت» التابع لمجموعة نافال. وتمثِّل الاتفاقية، الموقعة بين نافال وهالكن، الشركة التابعة لمجموعة «إيدج»، المتخصّصة في إنتاج الأسلحة الذكية، المرحلة التالية من التعاون بين الشركتين، حيث ستدعم دمج صاروخ «سكاي نايت» مع نظام رامبارت، بما يوسع الخيارات المحتملة للمشغلين البحريين الباحثين عن قدرات دفاع جوي مرنة ومتعددة الطبقات في مواجهة التهديدات.

وستُجرى سلسلة التجارب في دولة الإمارات بين عامي 2026 و2027، على أن تبدأ بمرحلة اختبارات برية قبل الانتقال إلى العروض البحرية.